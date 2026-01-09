Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Общество

Нижегородцы написали обращение к Татьяне Ким по строительству склада в Новинках

09 января 2026
Нижегородцы написали обращение к Татьяне Ким по строительству склада в Новинках

Нижегородцы выразили своё недовольство по поводу планов строительства крупного склада маркетплейса Wildberries в районе Новинок. В открытом письме к основательнице компании Татьяне Ким, опубликованном в социальных сетях, они потребовали от инвестора более прозрачного диалога.

Письмо подписали жители ЖК "Окский берег", а также жители деревень Кусаковка, Кудьма, Комарово и Новопавловка. Они напомнили, что Татьяна Ким ранее обращалась к государству с призывом к конструктивному диалогу для развития экономики страны. Однако, по мнению жителей, этот призыв не был услышан в их случае.

"Тот самый "конструктивный диалог", который вы требуете для бизнеса на федеральном уровне, ваша же компания отказывается вести с нами, гражданами", - говорится в тексте обращения.

Жители подчеркнули, что строительство, вызывающее такой массовый протест, может нанести серьёзный ущерб репутации компании. Они отметили, что клиенты Wildberries — это не только те, кто делает заказы, но и люди, в чьих дворах планируется строительство.

В своём письме жители попросили вывести диалог на новый уровень, не ограничиваясь разовой встречей, начать обсуждение нерешённых правовых вопросов и потребовать от региональных властей полной прозрачности и гарантий того, что строительство не начнётся без предоставления всех необходимых согласований жителям.

Также они призвали Татьяну Ким рассмотреть альтернативные варианты размещения логистического центра, соответствующие принципам социальной ответственности.

Напомним, что в Новинках хотят построить крупный логистический комплекс Wildberries. Позицию регионального правительства по данному вопросу озвучил губернатор Глеб Никитин в ходе прямой линии в ноябре. По его словам, рабочие места на территориях новых ЖК на юге региона должны быть в приоритете для местных жителей. "Мы не можем разбрасываться такими инвесторами, которые будут играть огромную роль в экономике региона", - подчеркнул он.

