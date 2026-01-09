Михаил Мурашко в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту школьницы из Кстова Общество

Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил мечту 17-летней Анны из Кстова. Девушка получила уникальную возможность посетить Национальный центр "Россия" и Пироговского университета.

Анна готовится к сдаче ЕГЭ и рассматривает возможность связать свою будущую профессию с медициной и программированием, особенно с медицинской кибернетикой.

Как рассказали в пресс-службе федерального минздрава, во время визита в университет нижегородка пообщалась со студентами и выпускниками, а также приняла участие в симуляционном обучении, где ей предстояло работать на скорой помощи: осмотреть пациента, поставить диагноз и стабилизировать его состояние. Анна отметила, что это было непросто.

В ходе экскурсии нижегородская школьница и Михаил Мурашко также ознакомились с разработками на основе интерфейса "мозг-компьютер" и роботизированных экзоскелетов. Министр объяснил, что такие технологии активно применяются в реабилитации пациентов после инсульта, помогая им восстановить двигательные функции.

Анна также побывала в Инжиниринговом центре Пироговского университета, руководитель которого рассказала ей о широком спектре задач, выполняемых лабораториями: от разработки дизайн-проектов медицинских изделий и прототипирования до производства готовых изделий. Специалисты центра также занимаются созданием 3D-моделей любой сложности с помощью технологий аддитивного производства.

После встречи Анна заявила, что укрепилась в своем решении связать жизнь с медициной и информатикой. Она подчеркнула, что для достижения успеха в этих областях важны не только хорошие оценки, но и участие в олимпиадах, которые помогают развивать нестандартное мышление и умение решать сложные задачи.