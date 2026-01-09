Уникальную операцию по трансплантации печени провели в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде успешно проведена уникальная медицинская операция: пересадка печени с одновременным удалением опухоли желудка. Это вмешательство стало редким событием даже на международном уровне, рассказал главред медицинского информагентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Операция длилась более восьми часов и потребовала слаженной работы команды высококвалифицированных врачей. Специалисты спасли жизнь 37-летнего отца троих детей, у которого была диагностирована гастроинтестинальная стромальная опухоль с множественными метастазами в печени.
Пациент поступил в больницу в крайне тяжёлом состоянии с тотальным поражением органа, сильной болью и признаками интоксикации. Стандартные методы лечения оказались неэффективными, и единственным шансом на выздоровление стала трансплантация печени с одновременным удалением злокачественного новообразования.
Операция прошла успешно. Пересаженный орган функционирует нормально, а опухоль не рецидивирует. Пациент уже вернулся к работе, но продолжает наблюдаться у специалистов и проходить противоопухолевую терапию.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+