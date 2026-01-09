Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Общество

Уникальную операцию по трансплантации печени провели в Нижнем Новгороде

09 января 2026 15:32 Общество
Уникальную операцию по трансплантации печени провели в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде успешно проведена уникальная медицинская операция: пересадка печени с одновременным удалением опухоли желудка. Это вмешательство стало редким событием даже на международном уровне, рассказал главред медицинского информагентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Операция длилась более восьми часов и потребовала слаженной работы команды высококвалифицированных врачей. Специалисты спасли жизнь 37-летнего отца троих детей, у которого была диагностирована гастроинтестинальная стромальная опухоль с множественными метастазами в печени.

Пациент поступил в больницу в крайне тяжёлом состоянии с тотальным поражением органа, сильной болью и признаками интоксикации. Стандартные методы лечения оказались неэффективными, и единственным шансом на выздоровление стала трансплантация печени с одновременным удалением злокачественного новообразования.

Операция прошла успешно. Пересаженный орган функционирует нормально, а опухоль не рецидивирует. Пациент уже вернулся к работе, но продолжает наблюдаться у специалистов и проходить противоопухолевую терапию.

Теги:
Врачи Здравоохранение Медицина и здоровье
