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Общество

Прокуратура выявила нарушения при подготовке к пожароопасному периоду в Воскресенском районе

13 мая 2020 09:05  [96] Общество

Прокуратура выявила нарушения при подготовке к пожароопасному периоду в Воскресенском районе. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Проверка в органах местного самоуправления района показала, что были нарушены сроки опашки населенных пунктов, а также несвоевременно утверждены планы пожарной безопасности.

Главам администраций, допустившим нарушения, внесены представления об их устранении и привлечении виновных лиц к ответственности.

Напомним, что в этом году в регионе уже зарегистрирован 654 пожар. Общая площадь, пройденная огнем, составила 1 997 748 кв.м. 

Напомним также, что особый противопожарный режим введен в Нижегородской области 9 апреля.

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