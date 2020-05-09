Прокуратура выявила нарушения при подготовке к пожароопасному периоду в Воскресенском районе Общество

Прокуратура выявила нарушения при подготовке к пожароопасному периоду в Воскресенском районе. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Проверка в органах местного самоуправления района показала, что были нарушены сроки опашки населенных пунктов, а также несвоевременно утверждены планы пожарной безопасности.

Главам администраций, допустившим нарушения, внесены представления об их устранении и привлечении виновных лиц к ответственности.

Напомним, что в этом году в регионе уже зарегистрирован 654 пожар. Общая площадь, пройденная огнем, составила 1 997 748 кв.м.

Напомним также, что особый противопожарный режим введен в Нижегородской области 9 апреля.