"Предлагаемые меры поддержки укрепят запас прочности бизнеса", - Елена Фадеева Бизнес

"Предлагаемые меры поддержки укрепят запас прочности бизнеса", - заявила генеральный директор ООО "Нижегородская фитнесс группа", сети фитнес-клубов "ФизКульт" и WorldClass Елена Фадеева, комментируя меры поддержки бизнеса, которые предоставляются в период пандемии коронавируса на федеральном и региональном уровне.

"Что касается федеральных мер поддержки, мы получили кредит под 0% годовых в конце апреля и уже направили часть средств на выплату заработной платы за март. Для компании это было очень актуально: наша работа приостановлена с 25 марта, при этом ни один наш сотрудник не был отправлен в административный отпуск. За месяц возникли обязательства перед более чем 700 сотрудниками, а выручки на момент получения кредита не было уже более 30 дней. В таких ситуациях дорога ложка к обеду: кредит позволил выплатить заработную плату всем и без задержек", - рассказала она.

"Президент Владимир Путин объявил не просто о кредитовании под 2% годовых на фонд оплаты труда, он пообещал погасить эти кредитные обязательства за счет государства за те компании, которые сохранят 100% рабочих мест и выполнят все обязательства перед персоналом. Кредит будет выдаваться в размере 6 МРОТ на одного сотрудника. Мы обязательно будем подавать заявку на этот кредит, поскольку целевое использование нам подходит. И так как срок выхода из ситуации простоя не определен, данная мера точно укрепит запас прочности бизнеса", - подчеркнула Елена Фадеева.

"Я ежедневно общаюсь с коллегами по фитнес-индустрии из других городов и точно могу сказать: меры поддержки для малого и среднего бизнеса, которые разработала команда Глеба Никитина на региональном уровне, действительно беспрецедентны. Как мне кажется, сейчас Нижегородская область реально является лидером среди прочих регионов России по эффективности и скорости предлагаемых мер. Например, нам очень оперативно предложили реально действующие программы по субсидиям на заработную плату, на компенсацию услуг ЖКХ, а это наши основные издержки. Для меня сейчас ключевая задача - сохранить коллектив на 100% и обеспечить выплату заработной платы во время простоя своевременно. Уверена, теперь мы с этой задачей справимся", - заключила она.