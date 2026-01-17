Ветеран Великой Отечественной войны Иван Ляшков отметил 100-летие

Фото:
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Андреевич Ляшков отметил свое столетие, сообщили в администрации Советского района.
Юбиляр родился в деревне Озеро на территории нынешнего Семеновского округа, в то время входившей в состав Горьковской области. В 1943 году его призвали в Красную Армию. По завершении боевых действий Иван Андреевич продолжил службу в должности командира приборного взвода в составе отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. Он принимал участие в операциях по ликвидации националистических вооружённых формирований на территориях Венгрии и Австрии.
После войны Ляшков продолжил военную карьеру. Он окончил Академию Советской Армии имени Маршала Говорова, а в 1975 году завершил службу в звании полковника. За доблестную службу Родине ветеран был награжден медалью "За боевые заслуги", а также рядом юбилейных наград.
С вековым юбилеем ветерана поздравили глава Советского района Александр Иванов, военком области Сергей Агафонов и соцработники. Иванов отметил, что жизненный путь Ивана Андреевича олицетворяет собой мужество, честь и стойкость советского солдата. Несмотря на почтенный возраст, ветеран остается жизнерадостным и активным — ежедневно выходит на прогулки, пишет стихи и охотно делится воспоминаниями.
"Благодарю Ивана Андреевича за стойкость, мужество, неиссякаемую энергию и преданность Родине. Желаю крепкого здоровья, благополучия и счастья", — подчеркнул глава района, вручая имениннику памятные подарки и цветы.
Иван Андреевич поблагодарил гостей за внимание: "Буду стараться радовать вас своими новыми стихотворными строчками и дальше".
Ранее сообщалось, что 100 лет также отпраздновали две нижегородские труженицы тыла.
