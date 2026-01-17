Власти установили охранные зоны вокруг тополей-долгожителей в Нижнем Новгороде Общество

Фото: "Яндекс Карты"

В Нижнем Новгороде официально установлены охранные зоны для трех деревьев, признанных памятниками природы регионального значения. Речь идет о двух тополях на улице Чкалова, 11 и одном тополе на пересечении улиц Чкалова и Октябрьской Революции. Соответствующие указы губернатора опубликованы на официальном портале правовой информации.

Меры приняты в целях защиты деревьев от вредного антропогенного воздействия. Установленные охранные зоны позволяют сохранить уникальные природные объекты, возраст которых превышает 100 лет.

Площадь охранной зоны для двух тополей по улице Чкалова, 11 составляет 0,02 га. Для тополя на пересечении улиц Чкалова и Октябрьской Революции охранная зона составляет 0,03 га. В обоих случаях запрещены строительство, земляные работы без специальных мер, стоянка транспорта вне асфальтированных площадок, использование ядохимикатов, а также иные действия, способные нанести вред деревьям.

В охранных зонах допускаются научные исследования, обслуживание существующих коммуникаций при условии сохранности деревьев, а также установка информационных знаков. Границы зон будут обозначены специальными аншлагами.



Тополя-долгожители были признаны памятниками природы еще в 1984 году решением исполкома Горьковского облисполкома. Эти деревья представляют не только ботаническую, но и эстетическую ценность. Несмотря на возраст, они находятся в удовлетворительном состоянии и нуждаются в бережном отношении.

Отметим, что в прошлом году охранную зону установили вокруг памятника природы регионального значения — дерева маньчжурского ореха, произрастающего у дома №32 на улице Белинского.

Также сообщалось, что в Саду памяти НГТУ имени Р.Е. Алексеева высадили саженец-клон легендарного "тополя Победы", пережившего Сталинградскую битву.