Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 января 2026 09:04Власти установили охранные зоны вокруг тополей-долгожителей в Нижнем Новгороде
16 января 2026 19:45Юрист Пронина рассказала о риске стать дроппером при передаче карты родственнику
16 января 2026 19:16Дом для расселения планируют построить на улице Голубева в Нижнем Новгороде
16 января 2026 18:08Мэрия завершила ремонт пищеблока в Нижегородском военном госпитале
16 января 2026 17:37В январе с нижегородских улиц вывезли столько снега, сколько за всю прошлую зиму
16 января 2026 17:30Telegram не заблокируют, пока он остаётся единственной альтернативой MAX
16 января 2026 17:21Пострадавший от взрыва дом №37 на Фучика ждут геофизические испытания
16 января 2026 17:06ВТБ Мобайл расширил географию присутствия до 50 регионов России
16 января 2026 17:02Власти ищут подрядчика для обслуживания туалетов на нижегородских кладбищах
16 января 2026 16:45Путин сменил председателя Московского райсуда в Нижнем Новгороде
Общество

Власти установили охранные зоны вокруг тополей-долгожителей в Нижнем Новгороде

17 января 2026 09:04 Общество
Власти установили охранные зоны вокруг тополей-долгожителей в Нижнем Новгороде

Фото: "Яндекс Карты"

В Нижнем Новгороде официально установлены охранные зоны для трех деревьев, признанных памятниками природы регионального значения. Речь идет о двух тополях на улице Чкалова, 11 и одном тополе на пересечении улиц Чкалова и Октябрьской Революции. Соответствующие указы губернатора опубликованы на официальном портале правовой информации.

Меры приняты в целях защиты деревьев от вредного антропогенного воздействия. Установленные охранные зоны позволяют сохранить уникальные природные объекты, возраст которых превышает 100 лет. 
Площадь охранной зоны для двух тополей по улице Чкалова, 11 составляет 0,02 га. Для тополя на пересечении улиц Чкалова и Октябрьской Революции охранная зона составляет 0,03 га. В обоих случаях запрещены строительство, земляные работы без специальных мер, стоянка транспорта вне асфальтированных площадок, использование ядохимикатов, а также иные действия, способные нанести вред деревьям.

В охранных зонах допускаются научные исследования, обслуживание существующих коммуникаций при условии сохранности деревьев, а также установка информационных знаков. Границы зон будут обозначены специальными аншлагами.

Тополя-долгожители были признаны памятниками природы еще в 1984 году решением исполкома Горьковского облисполкома. Эти деревья представляют не только ботаническую, но и эстетическую ценность. Несмотря на возраст, они находятся в удовлетворительном состоянии и нуждаются в бережном отношении.

Отметим, что в прошлом году охранную зону установили вокруг памятника природы регионального значения — дерева маньчжурского ореха, произрастающего у дома №32 на улице Белинского.

Также сообщалось, что в Саду памяти НГТУ имени Р.Е. Алексеева высадили саженец-клон легендарного "тополя Победы", пережившего Сталинградскую битву.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деревья Памятники природы
Поделиться:
Новости по теме
18 декабря 2025 14:0410 тысяч деревьев высадят в Нижнем Новгороде в 2026 году
01 апреля 2025 16:04Старейший дуб Нижнего Новгорода признали безопасным после обследования
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных