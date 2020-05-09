Глеб Никитин внес в ЗС НО проект поправок в бюджет Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

По поручению главы региона, для поддержки бизнеса, самозанятых и безработных в бюджет планируется заложить около 350 млн рублей.

"Мы сохраняем все принятые ранее на региональном уровне меры поддержки предпринимателей и закладываем необходимую для этого сумму в бюджет", - отметил губернатор.

Глеб Никитин обратил внимание на увеличение суммы безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 4,5 млрд рублей. 1,7 млрд рублей из них будет направлено на обеспечение оказания медицинской помощи больным коронавирусом, 32,2 млн рублей – на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций.

"Хотелось бы поблагодарить федеральные органы власти за такую ощутимую поддержку нижегородцев. Эти средства выделены не только для борьбы с эпидемией. Продолжается реализация задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным перед Федеральным собранием. 1,2 млрд рублей будут направлены на ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет, 416,5 млн рублей – на вознаграждение за классное руководство. Продолжается реализация нацпроектов: в рамках нацпроекта "Экология" мы направим 244,3 млн рублей на строительство и реконструкцию очистных сооружений", - рассказал Глеб Никитин.

Также из федерального бюджета будет направлено 544 млн рублей победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Увеличены безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - на 1,004 млрд рублей.

Из средств регионального бюджета планируется выделить 708,8 млн рублей дорожному фонду Нижегородской области (в том числе на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, субсидии муниципалитетам на ремонт дорог местного значения).

Кроме того, средства с ряда бюджетных статей перераспределены на первоочередные в текущей эпидемиологической ситуации нужды.

"Это непростое, но необходимое решение. Так, более 300 млн рублей сняты с культурных и спортивных мероприятий. Хочу подчеркнуть, что, безусловно, областное правительство сохраняет все социальные обязательства в полном объеме", - подчеркнул Глеб Никитин.

Предлагается также увеличить объем резервного фонда на 373,5 млн рублей. Напомним, что средства фонда могут быть направлены на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией и дополнительной поддержкой учреждений здравоохранения.

При принятии поправок Законодательным собранием региона доходы областного бюджета будут уменьшены на 1,09 млрд рублей — до 194,57 млрд рублей. Это связано, в том числе, с прогнозируемым уменьшением доли налоговых доходов. Расходы увеличены на 6,4 млрд рублей (до 212,8 млрд рублей).

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отметил Нижегородскую область среди регионов с высоким уровнем контрактации и использования ресурсов мартовской дотации на борьбу с пандемией коронавируса.