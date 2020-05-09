Замдиректора дзержинской школы признана виновной в мошенничестве Происшествия

Бывший заместитель директора дзержинской школы признана виновной в мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области

Суд установил, что в летние каникулы 2018 и 2019 годов женщина, исполняя обязанности директора школы, неоднократно оформляла на ставки сторожа, уборщика и другого персонала подставных лиц, за которых получала заработную плату.

Всего женщина похитила свыше 187 тысяч рублей.

Подсудимой назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения – 6 эпизодов). Приговор в законную силу не вступил.

С занимаемой должности женщина уволена.