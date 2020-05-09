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Политика

"Голосование за новую Конституцию - это демонстрация достоинства и самоуважения граждан", - Жанна Никонова

15 мая 2020 12:13  [59] Политика

Ректор Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова Жанна Никонова прокомментировала поправки в Конституцию РФ

"Голосование за поправки в Конституцию России – это осмысленное и ответственное решение людей, заинтересованных в развитии собственной страны", - считает Жанна Никонова.

"Конституция 1993 года создавалась в государстве слабом и неустойчивом. С тех пор многое изменилось, Россия стала полноправным и влиятельным участником международных процессов. Нынешнее положение страны четко постулировано в Основном законе. Поэтому голосование за новую Конституцию России – это демонстрация достоинства и самоуважения граждан, которые знают цену себе и уважают собственную историю", - высказала свое мнение ректор НГЛУ.

"Изменение Конституции – это признак развивающегося демократического государства. Бельгия, принявшая первую Конституцию в 1930 году, уже семь раз обновляла свой Основной закон. Процесс конституционных трансформаций в других странах перманентен. Только в 2020 году Конституцию меняют такие страны, как Италия, Чили, Армения", - напомнила она.

"Значительный пакет социальный поправок, внесенных в Конституцию РФ после общероссийского обсуждения, серьезно укрепит основополагающий принцип Российского государства как государства социального. Для Конституций многих стран система социальных гарантий и социальная защита населения – это факультативные вопросы. Для России это - несомненный приоритет, что придает нашей Конституции уникальность", - отметила Жанна Никонова.

"Предложенные поправки направлены на улучшение качества жизни населения России. Это и установление минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума; регулярная индексация пенсий; обеспечение доступной и качественной медицинской помощи; защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье. Поэтому голосование за поправки – это голосование за себя, за гарантии роста качества жизни", - поясняет ректор университета.

"Немаловажно сегодня и обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных. Как мы видим, необходимость актуализировать Основной закон продиктована самим временем", - подытожила Жанна Никонова.

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