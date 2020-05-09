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Общество

Депутат думы Дзержинска Роман Трошин скончался на 37-м году жизни

15 мая 2020 14:47  [503] Общество

Депутат городской думы Дзержинска VI созыва Роман Трошин скоропостижно скончался 14 мая. 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

В ноябре этого года ему должно было исполниться 37 лет.

Роман Трошин был избран в городскую думу в 2015 году по одномандатному округу №5, который включает частично улицы Удриса, Пушкинская, проспект Циолковского, бульвар Химиков, а также часть поселка Пушкино.

Депутат входил во фракцию "Единая Россия" и работал в двух комитетах: по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике, а также по строительству, архитектуре и землепользованию.

"Важнейшей частью своей депутатской работы Роман Трошин считал заботу об округе. За время, которое он представлял интересы округа №5 в думе, на территории округа был реализован ряд проектов по благоустройству дворовых территорий. В том числе, в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" был комплексно благоустроен двор дома 10а по ул.Удриса, во многих дворах появились детские игровые площадки. Поддерживал депутат и социальные учреждения - школу 34 и детские сады 58 и 127, детско-юношеский центр "Магнитная стрелка", - сообщает пресс-служба.

Роман Александрович был женат, воспитывал троих детей. Прощание с ним состоится завтра, 16 мая.

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