Снег с дождем и гололед ожидаются в Нижегородской области 15 февраля Общество

Фото: Александр Воложанин

Снег с дождем, а также гололед ожидаются местами по Нижнему Новгороду и области ночью и днем 15 февраля. Об этом предупредили в областном управлении МЧС.

В ведомстве призывают остерегаться нависшего снега и сосулек. При уборке снега с крыш надо обходить опасную зону стороной.

При управлении автомобилем следует максимально снизить скорость и ни в коем случае не тормозить резко.

Пожилым людям и детям на улицу завтра в одиночку лучше не выходить, отметили в МЧС.

Как сообщалось ранее, следующая неделя начнется с похолодания. Затем вновь обрушатся снегопады.