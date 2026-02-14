На улице Горького возобновилось строительство метро
Общество

Снег с дождем и гололед ожидаются в Нижегородской области 15 февраля

14 февраля 2026 17:36 Общество
Снег с дождем и гололед ожидаются в Нижегородской области 15 февраля

Фото: Александр Воложанин

Снег с дождем, а также гололед ожидаются местами по Нижнему Новгороду и области ночью и днем 15 февраля. Об этом предупредили в областном управлении МЧС. 

В ведомстве призывают остерегаться нависшего снега и сосулек. При уборке снега с крыш надо обходить опасную зону стороной. 

При управлении автомобилем следует максимально снизить скорость и ни в коем случае не тормозить резко. 

Пожилым людям и детям на улицу завтра в одиночку лучше не выходить, отметили в МЧС. 

Как сообщалось ранее, следующая неделя начнется с похолодания. Затем вновь обрушатся снегопады. 

Теги:
Прогноз Снег
