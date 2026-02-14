Снег с дождем и гололед ожидаются в Нижегородской области 15 февраля

Фото:
Снег с дождем, а также гололед ожидаются местами по Нижнему Новгороду и области ночью и днем 15 февраля. Об этом предупредили в областном управлении МЧС.
В ведомстве призывают остерегаться нависшего снега и сосулек. При уборке снега с крыш надо обходить опасную зону стороной.
При управлении автомобилем следует максимально снизить скорость и ни в коем случае не тормозить резко.
Пожилым людям и детям на улицу завтра в одиночку лучше не выходить, отметили в МЧС.
Как сообщалось ранее, следующая неделя начнется с похолодания. Затем вновь обрушатся снегопады.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+