Трамвайная остановка рухнула под тяжестью снега в Нижнем Новгороде

14 февраля 2026 17:26 Общество
Трамвайная остановка рухнула под тяжестью снега в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Трамвайная остановка рухнула под тяжестью снега на улице Глинки в Нижнем Новгороде. Движение трамваев пока парализовано, сообщает телеграм-канал "Нижний №1". 

Ранее сообщалось, что на улице Красносельской снежная "лавина" сошла с крыши МКД прямо на припаркованные автомобили. Повреждены четыре транспортных средства. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных