Трамвайная остановка рухнула под тяжестью снега в Нижнем Новгороде Общество

Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Трамвайная остановка рухнула под тяжестью снега на улице Глинки в Нижнем Новгороде. Движение трамваев пока парализовано, сообщает телеграм-канал "Нижний №1".

Ранее сообщалось, что на улице Красносельской снежная "лавина" сошла с крыши МКД прямо на припаркованные автомобили. Повреждены четыре транспортных средства.