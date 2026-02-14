Трамвайная остановка рухнула под тяжестью снега в Нижнем Новгороде

Фото:
Трамвайная остановка рухнула под тяжестью снега на улице Глинки в Нижнем Новгороде. Движение трамваев пока парализовано, сообщает телеграм-канал "Нижний №1".
Ранее сообщалось, что на улице Красносельской снежная "лавина" сошла с крыши МКД прямо на припаркованные автомобили. Повреждены четыре транспортных средства.
