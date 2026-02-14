Эксперт предупредил о последствиях возможной блокировки Google в России Общество

Фото: pixabay.com

В России вновь заговорили о вероятном ограничении работы платформы Google, на экосистеме которой завязаны многочисленные сайты и цифровые сервисы. Конкретных решений о блокировке сейчас нет, однако пользователям уже дают понять, что переход на отечественные альтернативы может стать вопросом времени.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что технически заблокировать Google возможно, но на данный момент эта мера не является приоритетной. По его словам, регулятор может дождаться возвращения компании в Россию, чтобы взыскать с нее штрафы.

Первый зампред того же комитета Антон Горелкин, в свою очередь, подчеркнул, что планов по ограничению доступа к сервисам нет. Он усомнился в целесообразности подобных шагов, отметив, что блокировка способна вызвать серьезные негативные последствия — прежде всего для пользователей Android, которые составляют около 60% владельцев смартфонов в стране.

"Можно, но зачем?" — прокомментировал он инициативу, добавив, что отказ от сервисов Google должен быть постепенным и сопровождаться созданием условий для перехода на отечественные решения.

IT-специалист Кирилл Ситнов в беседе с 360.ru заявил, что возможные ограничения в первую очередь затронут сетевую инфраструктуру, включая DNS-серверы. При этом, по его словам, устройства смогут автоматически переключаться на альтернативные серверы, а доступ к российским ресурсам сохранится. Сложности возможны при работе с зарубежными платформами.

Под вопросом окажется и вход на сайты через Google-аккаунты. Российские сервисы уже внедряют альтернативные способы авторизации, однако иностранные площадки, где предусмотрена только Google-авторизация, могут стать недоступными. Возможны и технические сбои — например, в работе встроенного поиска или шрифтов.

Что касается смартфонов на Android, то они не перестанут работать, но могут лишиться Google Play и связанных с ним сервисов — карт, синхронизации и авторизации. Приложения, по словам эксперта, можно будет устанавливать через другие магазины, включая отечественные и китайские платформы.

В целом, отмечают участники обсуждения, быстрый отказ от сервисов Google маловероятен, однако переход на альтернативы в перспективе возможен.