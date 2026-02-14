Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 февраля 2026 13:03Эксперт предупредил о последствиях возможной блокировки Google в России
14 февраля 2026 11:35Чернышенко обозначил приоритеты развития образования на 2026 год
14 февраля 2026 11:23Ремонт теплосети на Ванеева завершили досрочно, но проезд пока затруднен
14 февраля 2026 10:45Почти 1000 кубов воды откачали с нижегородских улиц за пятницу
14 февраля 2026 10:18Катки в двух нижегородских парках пришлось закрыть из-за потепления
14 февраля 2026 10:02Тонну молочки, мяса и рыбы без документов нашли в Нижегородской области
14 февраля 2026 09:25Бастрыкин взял на контроль дело об аварийном доме на Усиевича в Нижнем Новгороде
14 февраля 2026 09:00Движение транспорта ограничили в Новинках из-за "Лыжни России 2026"
14 февраля 2026 08:02Карантин по бешенству ввели еще в одном селе Кстовского района
13 февраля 2026 20:41Патрушев посетил первый в Нижегородской области экопромышленный парк
Общество

Эксперт предупредил о последствиях возможной блокировки Google в России

14 февраля 2026 13:03 Общество
Эксперт предупредил о последствиях возможной блокировки Google в России

Фото: pixabay.com

В России вновь заговорили о вероятном ограничении работы платформы Google, на экосистеме которой завязаны многочисленные сайты и цифровые сервисы. Конкретных решений о блокировке сейчас нет, однако пользователям уже дают понять, что переход на отечественные альтернативы может стать вопросом времени.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что технически заблокировать Google возможно, но на данный момент эта мера не является приоритетной. По его словам, регулятор может дождаться возвращения компании в Россию, чтобы взыскать с нее штрафы.

Первый зампред того же комитета Антон Горелкин, в свою очередь, подчеркнул, что планов по ограничению доступа к сервисам нет. Он усомнился в целесообразности подобных шагов, отметив, что блокировка способна вызвать серьезные негативные последствия — прежде всего для пользователей Android, которые составляют около 60% владельцев смартфонов в стране.

"Можно, но зачем?" — прокомментировал он инициативу, добавив, что отказ от сервисов Google должен быть постепенным и сопровождаться созданием условий для перехода на отечественные решения.

IT-специалист Кирилл Ситнов в беседе с 360.ru заявил, что возможные ограничения в первую очередь затронут сетевую инфраструктуру, включая DNS-серверы. При этом, по его словам, устройства смогут автоматически переключаться на альтернативные серверы, а доступ к российским ресурсам сохранится. Сложности возможны при работе с зарубежными платформами.

Под вопросом окажется и вход на сайты через Google-аккаунты. Российские сервисы уже внедряют альтернативные способы авторизации, однако иностранные площадки, где предусмотрена только Google-авторизация, могут стать недоступными. Возможны и технические сбои — например, в работе встроенного поиска или шрифтов.

Что касается смартфонов на Android, то они не перестанут работать, но могут лишиться Google Play и связанных с ним сервисов — карт, синхронизации и авторизации. Приложения, по словам эксперта, можно будет устанавливать через другие магазины, включая отечественные и китайские платформы.

В целом, отмечают участники обсуждения, быстрый отказ от сервисов Google маловероятен, однако переход на альтернативы в перспективе возможен.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Интернет ограничения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных