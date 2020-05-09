Последние новости рубрики Бизнес
15 мая 2020 17:06  [3] ЕРКЦ напоминает об онлайн-способах передачи показаний счетчиков
15 мая 2020 17:01  [21] Банк "Открытие" аккредитовал в Нижнем Новгороде строящийся ЖК "Циолковский"
15 мая 2020 16:46  [158] Бактерицидный рециркулятор РБ-1 производства АПЗ получил сертификат соответствия ЕАЭС
15 мая 2020 16:36  [67] НБД-Банк отмечает 28-летие работы на финансовом рынке
15 мая 2020 15:44  [392] АПЗ вновь попал на доску почета Арзамаса
15 мая 2020 14:34  [96] Банк "Открытие" запустил антикризисные вебинары в формате "предприниматель-предпринимателю"
15 мая 2020 14:08  [125] "Кредиты для бизнеса под 2% позволят бизнесу сохранить рабочие места", - Иван Разуваев
14 мая 2020 17:50  [189] Нижегородским предпринимателям одобрено более 600 кредитов на зарплату под 0%
14 мая 2020 16:55  [215] "Жилищный вопрос" запустил информационный портал
14 мая 2020 16:54  [2074] Комиссия по землепользованию Нижегородской области одобрила строительство медцентра в районе Мызинского моста
Бизнес

АПЗ вновь попал на доску почета Арзамаса

15 мая 2020 15:44  [392] Бизнес

Фото: пресс-служба АПЗ

В преддверии Дня Победы в Арзамасе обновляется городская Доска Почёта и в 2020 году на ней вновь оказался Арзамасский приборостроительный завод и его сотрудники. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

По итогам социально-экономического развития города в 2019 году решением Арзамасской городской думы на Доску Почёта занесены коллектив АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (генеральный директор Андрей Капустин) и производственный участок сборочного цеха №41 (мастер Илья Беда).

Звание "Заслуженный ветеран города Арзамаса" присвоено Почетному ветерану АПЗ, художественному руководителю хора "Легенда" Вере Алексеевне Шороховой – за большой личный вклад в развитие ветеранского движения в Арзамасе и активную общественную деятельность.

Торжественная церемония открытия городской Доски Почета традиционно проходит 9 Мая. В этом году из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции праздничные мероприятия перенесены. Вручение свидетельств также состоится позже, когда позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация. Предварительно это запланировано на День города.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph