АПЗ вновь попал на доску почета Арзамаса Бизнес

Фото: пресс-служба АПЗ

В преддверии Дня Победы в Арзамасе обновляется городская Доска Почёта и в 2020 году на ней вновь оказался Арзамасский приборостроительный завод и его сотрудники. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

По итогам социально-экономического развития города в 2019 году решением Арзамасской городской думы на Доску Почёта занесены коллектив АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (генеральный директор Андрей Капустин) и производственный участок сборочного цеха №41 (мастер Илья Беда).

Звание "Заслуженный ветеран города Арзамаса" присвоено Почетному ветерану АПЗ, художественному руководителю хора "Легенда" Вере Алексеевне Шороховой – за большой личный вклад в развитие ветеранского движения в Арзамасе и активную общественную деятельность.

Торжественная церемония открытия городской Доски Почета традиционно проходит 9 Мая. В этом году из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции праздничные мероприятия перенесены. Вручение свидетельств также состоится позже, когда позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация. Предварительно это запланировано на День города.