АПЗ вновь попал на доску почета Арзамаса

Фото:
В преддверии Дня Победы в Арзамасе обновляется городская Доска Почёта и в 2020 году на ней вновь оказался Арзамасский приборостроительный завод и его сотрудники. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.
По итогам социально-экономического развития города в 2019 году решением Арзамасской городской думы на Доску Почёта занесены коллектив АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (генеральный директор Андрей Капустин) и производственный участок сборочного цеха №41 (мастер Илья Беда).
Звание "Заслуженный ветеран города Арзамаса" присвоено Почетному ветерану АПЗ, художественному руководителю хора "Легенда" Вере Алексеевне Шороховой – за большой личный вклад в развитие ветеранского движения в Арзамасе и активную общественную деятельность.
Торжественная церемония открытия городской Доски Почета традиционно проходит 9 Мая. В этом году из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции праздничные мероприятия перенесены. Вручение свидетельств также состоится позже, когда позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация. Предварительно это запланировано на День города.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+