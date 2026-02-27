Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Нижегородская область сохранила самую низкую инфляцию в ПФО

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в январе 2026 года выросла до 6,8% после 6,4% месяцем ранее.

При этом без учета декабря 2025 года показатель остается самым низким за последние два года — ниже он был только в октябре 2023-го, сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

В Нижегородской области годовой рост цен в январе составил 5,3%. Это по‑прежнему минимальный показатель среди регионов ПФО и ниже среднероссийского уровня.

В целом по Приволжью инфляция в годовом выражении ускорилась почти везде, кроме Башкортостана. В помесячной динамике цены в январе росли быстрее, чем в декабре, во всех регионах округа. Аналогичная ситуация наблюдалась по стране. Основными причинами стали налоговые изменения с начала года и индексация регулируемых тарифов.

Сильнее всего в январе подорожали продукты, прежде всего овощи, особенно тепличные. Морозы повысили расходы на их отопление, а сокращение запасов местной продукции привело к росту доли более дорогого импорта. В большинстве регионов округа при этом продолжил дешеветь сахар благодаря значительным запасам и активной переработке урожая 2025 года. 

Непродовольственные товары в целом дорожали умеренно. В ряде регионов, включая Нижегородскую область, снизились цены на обувь и смартфоны. В самом регионе также подешевели меховые изделия из-за снижения спроса. Одновременно рост цен на технику и электронику был связан с увеличением НДС.

В сфере услуг выросли тарифы на ЖКУ из‑за январской индексации цен на газ, электро- и водоснабжение. Это разовое повышение регулируемых тарифов, традиционно происходящее в начале года.

По прогнозу Банка России, в 2026 году инфляция снизится до 4,5-5,5%, в 2027 году достигнет 4% и далее закрепится на целевом уровне.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала лидером по темпам роста заработной платы в России.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала лидером по темпам роста заработной платы в России.

Банк России Инфляция
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных