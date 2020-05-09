Экономия по проведенным правительством Нижегородской области торгам в апреле составила 98,7 млн рублей Экономика

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в апреле 2020 года 98,7 млн рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона

В прошлом месяце ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 86 процедур торгов на 1,9 млрд рублей.

Экономия была выявлена в закупках: на реконструкцию и содержание автомобильных дорог – 23,4 млн рублей; на выполнение работ по капитальному ремонту социально-значимых объектов – 23 млн рублей; на разработку проектно-сметной документации социально-значимых объектов – 11 млн рублей; на поставку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения – 7,3 млн рублей.

На один состоявшийся лот подано в среднем 4,5 заявки участников.