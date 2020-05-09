Дума Дзержинска выдвинула кандидатуры Льва Пигалицына и Веры Соловьевой на звание "Почетный гражданин" Общество

Депутаты Думы Дзержинска выдвинули кандидатуры Льва Пигалицына и Веры Соловьевой на получение звания "Почетный гражданин города Дзержинска". Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы 18 мая 2020 года.

Депутат Олег Митрошин направил в городской комитет по наградам ходатайство на Льва Пигалицына, который почти шестьдесят лет проработал преподавателем профильных предметов в школе №2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла и заслужившего звание "Народный учитель РФ".

"Ко мне обратился коллектив второй школы с предложением выдвинуть кандидатуру Льва Васильевича на присвоение ему звания Почетного гражданина Дзержинска. Я был рад поддержать эту инициативу. Это по-настоящему заслуженный житель города, который внес самый серьезный вклад в воспитание и обучение наших детей. То есть работал на будущее Дзержинска", - сказал Олег Митрошин.

Председатель комитета по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике Михаил Орлов предложил вручить высокую награду руководителю дзержинской общественной организации по защите прав потребителей Вере Соловьевой, которая также долгое время возглавляла отдел по защите прав потребителей в администрации города.

"Вера Александровна помогла очень многим людям. Ей удается решать даже самые сложные споры в сфере торговли и услуг, причем в большинстве случаев обойтись без судебных разбирательств. Под ее руководством дзержинский отдел по защите прав потребителей стал одним из лучших в Нижегородской области. Помимо этого, она много времени всегда уделяла популяризации и распространению знаний о правах потребителя: с предпринимателями проводила тренинги, школьникам организовала специальное обучение, стала инициатором ежегодного конкурса для ребят по этой тематике. Одним словом, всячески способствовала повышению грамотности дзержинцев в этих важных в повседневной жизни вопросах", - пояснил свою точку зрения Михаил Орлов.

Решение о присуждении звания принимается депутатским корпусом городской Думы по представлению городского комитета по наградам. Заседание комитета состоится завтра, 19 мая.

СПРАВКА:

Награждение званием "Почетный гражданин города Дзержинска" проводится один раз в 5 лет к юбилейным датам, посвященным празднованию Дня города, Дня химика. В этом году Дзержинску исполнилось 90 лет.