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Происшествия

Доставщика еды ограбили в Нижнем Новгороде

18 мая 2020 17:50  [225] Происшествия

Доставщика еды ограбили в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 18 мая 2020 года, в отдел полиции № 1 поступило сообщение, что у дома по ул. Мельникова в Автозаводском районе молодой человек силой похитил мобильный телефон у курьера, занимающегося доставкой еды.

По горячим следам подозреваемый был задержан у дома по ул. Дружаева. Молодой человек 2000 г.р. ранее не судим. Телефон у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы сроком до 7 лет.

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