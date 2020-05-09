Доставщика еды ограбили в Нижнем Новгороде Происшествия

Доставщика еды ограбили в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 18 мая 2020 года, в отдел полиции № 1 поступило сообщение, что у дома по ул. Мельникова в Автозаводском районе молодой человек силой похитил мобильный телефон у курьера, занимающегося доставкой еды.

По горячим следам подозреваемый был задержан у дома по ул. Дружаева. Молодой человек 2000 г.р. ранее не судим. Телефон у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы сроком до 7 лет.