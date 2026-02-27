Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
27 февраля 2026 17:43
Директора нижегородского Дома народного единства задержали по делу о взятке
27 февраля 2026 17:30
Экс-ректора Мининского университета приговорили к пяти годам колонии
27 февраля 2026 17:00
Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за плохой дороги на Бору
27 февраля 2026 16:46
Озвучены подробности кровавой драки "несовершеннолетних" в Кстовском районе
27 февраля 2026 16:11
Режим ракетной опасности отменили в регионах ПФО
27 февраля 2026 14:46
Две ракеты пытались атаковать Чувашию
27 февраля 2026 14:30
Режим ракетной опасности объявили в 10 регионах ПФО
27 февраля 2026 13:53
С нижегородского экс-чиновника сняли обвинение в растрате
27 февраля 2026 13:07
Силовики нагрянули в нижегородский Дом народного единства
27 февраля 2026 12:00
После покушения нижегородская блогерша взялась за домашних косметологов
Происшествия

Озвучены подробности кровавой драки "несовершеннолетних" в Кстовском районе

27 февраля 2026 16:46
Озвучены подробности кровавой драки несовершеннолетних в Кстовском районе

Полиция Нижегородской области опровергла информацию, распространяемую в региональных соцсетях и мессенджерах, о драке несовершеннолетних в Кстовском районе. 

В то же время в ведомстве подтвердили, что сам инцидент был, но в нем участвовали совершеннолетние граждане. Сообщение о происшествии поступило в ОМВД России "Кстовский" 22 февраля 2026 года. В ходе проверки сотрудники полиции установили личности участников и обстоятельства случившегося.

Выяснилось, что двое молодых людей, одному из которых 18 лет, а другому 20, вместе играли в компьютерные игры и употребляли алкоголь. Между ними произошел конфликт, после которого младший из участников обратился с травмами за медицинской помощью в центральную районную больницу.

В настоящее время проводится проверка. После завершения стационарного и амбулаторного лечения потерпевшего полиция запросит медицинские документы для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести вреда здоровью. По ее итогам инциденту будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что 27-летний нижегородец избил 72-летнего деда чагой.

