Озвучены подробности кровавой драки "несовершеннолетних" в Кстовском районе

Полиция Нижегородской области опровергла информацию, распространяемую в региональных соцсетях и мессенджерах, о драке несовершеннолетних в Кстовском районе.

В то же время в ведомстве подтвердили, что сам инцидент был, но в нем участвовали совершеннолетние граждане. Сообщение о происшествии поступило в ОМВД России "Кстовский" 22 февраля 2026 года. В ходе проверки сотрудники полиции установили личности участников и обстоятельства случившегося.

Выяснилось, что двое молодых людей, одному из которых 18 лет, а другому 20, вместе играли в компьютерные игры и употребляли алкоголь. Между ними произошел конфликт, после которого младший из участников обратился с травмами за медицинской помощью в центральную районную больницу.

В настоящее время проводится проверка. После завершения стационарного и амбулаторного лечения потерпевшего полиция запросит медицинские документы для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести вреда здоровью. По ее итогам инциденту будет дана правовая оценка.

