Директора нижегородского Дома народного единства задержали по делу о взятке

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В отношении руководителя нижегородского Дома народного единства Романа Кошелева возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, в 2025 году руководитель АНО содействовал заключению договоров с конкретной организацией на оказание услуг в рамках реализации социального проекта. Кроме того, он обеспечил беспрепятственное подписание акта сдачи-приемки выполненных работ на сумму свыше 50 млн рублей. За это он получил 800 тысяч рублей.

Суд заключил обвиняемого под стражу.

В настоящее время следователи продолжают проводить необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств по делу.

Ранее появилась информация о проведении следственных действий в нижегородской АНО "Дом народного единства".