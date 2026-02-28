Нижегородский Интерпол поймал восемь преступников в 2025 году Происшествия

В 2025 году нижегородское отделение Интерпола установлено местонахождение восьми граждан, находящихся в международном розыске. Об этом рассказала руководитель подразделения, подполковник полиции Евгения Мизиренкова в ходе брифинга.

Ведомство занимается организацией и сопровождением международного розыска лиц. Так, благодаря активному взаимодействию с местными правоохранительными органами, в регионе был задержан и передан зарубежным коллегам гражданин, который находился в международном розыске с целью ареста.

Мизиренкова отметила, что в 2025 году было объявлено в международный розыск 4 обвиняемых, 3 осужденных и 2 без вести пропавших лица. Кроме того, были прекращены поиски 9 человек, из которых 2 были депортированы из-за границы.

На территории иностранных государств также удалось установить местонахождение 10 разыскиваемых лиц и идентифицировать одного преступника. По запросам иностранных правоохранительных органов было проверено 33 человека, из которых 8 были найдены и 3 идентифицированы.

Важным направлением работы стало противодействие преступлениям против культурных ценностей. В базу данных Генерального секретариата Интерпола были направлены сведения о двух орденах и двух медалях Великой Отечественной войны, похищенных в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД РФ, за прошлый год было проверено более 215 тысяч человек и 210 тысяч документов иностранных граждан. В результате были выявлены недействительные документы, которые числились в учётах Интерпола как утерянные или похищенные и использовались для нелегального миграционного учёта. Когда проверили эти документы за границей, оказалось, что они поддельные. На владельцев завели уголовные дела.