Опрос банка "Открытие": 74% предпринимателей удовлетворены работой своего банка в кризис Бизнес

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Банк "Открытие" провел опрос представителей малого и среднего бизнеса и оценил влияние кризиса от коронавируса на их бизнес. По результатам исследования, подавляющее большинство владельцев бизнеса - 74% удовлетворены работой своего банка в период самоизоляции.

Им важна стабильная и оперативная работа банка, поддержка банка в предоставлении льгот, акций и хороших условий, а также возможность все операции проводить в режиме онлайн.

Одновременно с этим, предприниматели обращают внимание, что не все банки имеют возможность предложить помощь в кризис, что способствует переходу на обслуживание в другое финансовое учреждение.

По мнению 75% опрошенных уровень доверия к банкам не изменился. Основная помощь, которую компании ждут от банков, - это кредитные каникулы, снижение стоимости обслуживания и комиссий за платежи и переводы, а также выдача кредитов предприятиям.

Доля оптимистично настроенных предпринимателей резко снизилась — бизнес настроился на длительный период выживания в сложных экономических условиях и сконцентрировался на сокращении расходов и удержании клиентов. Наступил критический момент – малый и средний бизнес нуждается в помощи банков как никогда. Если они ее не получат, исчезнет до 50% предприятий. Во время текущего кризиса 65% компаний приостановили работу и заняли выжидательную позицию, 9% сократили свой бизнес, 6% собираются остановить деятельность.

При этом на 15% компаний кризис никак не повлиял, а 4% нашли новую нишу и получили развитие.

Большинство опрошенных – 39% не могут оценить перспективы на ближайшие 6 месяцев, однако надеются, что продолжат работать как и раньше. 18% респондентов уверены в развитии и расширении своего бизнеса. И только 7% планируют сократить масштабы.

В пресс-службе банка уточнили, что в опросе участвовали клиенты ведущих банков России — индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год. Респонденты представляют все основные отрасли, как наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса и имеющие право получить государственную поддержку, так и другие.

Ранее сообщалось, что по итогу исследования банка "Открытие" почти 80% жителей ПФО не планируют традиционный летний отпуск.