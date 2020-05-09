"Т Плюс" заменила изоляцию на магистральной тепловой сети ул. Вокзальной в Дзержинске Общество

Дзержинские тепловые сети нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" провели замену тепловой изоляции на участке магистральной теплотрассы протяженностью более 1,3 километра по улице Вокзальной. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теплоизоляционные работы на тепломагистрали с диаметрами трубопровода 700 и 800 мм стартовали в феврале. Их проведение в ходе отопительного сезона на теплоснабжении потребителей влияния не оказывало. Стоимость проекта составила 17,6 млн рублей с НДС.

"Заменая обветшавшей изоляции магистрального трубопровода позволит существенно снизить потери при транспортировке тепловой энергии и поддерживать на высоком уровне качество теплоснабжения жителей города", – отметил заместитель технического директора ДТС Анатолий Верин.

