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Общество

"Т Плюс" заменила изоляцию на магистральной тепловой сети ул. Вокзальной в Дзержинске

21 мая 2020 09:15  [62] Общество

Дзержинские тепловые сети нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" провели замену тепловой изоляции на участке магистральной теплотрассы протяженностью более 1,3 километра по улице Вокзальной. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теплоизоляционные работы на тепломагистрали с диаметрами трубопровода 700 и 800 мм стартовали в феврале. Их проведение в ходе отопительного сезона на теплоснабжении потребителей влияния не оказывало. Стоимость проекта составила 17,6 млн рублей с НДС.

"Заменая обветшавшей изоляции магистрального трубопровода позволит существенно снизить потери при транспортировке тепловой энергии и поддерживать на высоком уровне качество теплоснабжения жителей города", – отметил заместитель технического директора ДТС Анатолий Верин.  
 

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