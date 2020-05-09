Нижегородец и его отчим подозреваются в избиении полицейских Происшествия

Нижегородец и его отчим подозреваются в избиении полицейских. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, вечером 29 апреля 2020 года сотрудники полиции прибыли по вызову в частный дом, расположенный в Московском районе. Местная жительница заявила, что соседи по дому избили ее супруга.

Когда полицейские проследовали на вторую половину дома, нетрезвые 26-летний подозреваемый и его 44-летний отчим напали и на них. Отчим нанес удары по спине одному из правоохранителей, а его пасынок палкой ударил по голове другого.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ближайшее время обоим подозреваемым будет предъявлено обвинение.