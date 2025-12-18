Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Происшествия

Оборудование загорелось на площадке ГК "Синтез ОКА" в Дзержинске

18 декабря 2025 16:55 Происшествия
Пожар произошел на промплощадке ГК Синтез ОКА в Дзержинске

Фото: Telegram-канал 112 | DZR

На производственном объекте в Дзержинске произошел пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным управления, в ликвидации возгорания участвуют семь пожарных расчетов. Погибших и пострадавших нет. Пятеро человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

"В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 8 квадратных метров. Проводится дальнейшее тушение" - сообщили в управлении.

После полной ликвидации пожара специалисты МЧС проведут проверку и установят причины происшествия.

В ГК "Синтез ОКА" сообщили, что хлопок и последующее возгорание произошли при выполнении ремонтных работ на остановленном оборудовании в одном из корпусов. Возгорание оперативно локализовали сотрудники ООО "Отряд пожарной охраны-2".  

"Утечек и выбросов зафиксировано не было. Все технологические процессы на соседних установках были безопасно остановлены", - добавили в компании.

На месте создан оперативный штаб, который займется выяснением причин происшествия, оценкой ущерба и координацией работ по устранению последствий. 

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Приокском районе Нижнего Новгорода. Утром 17 декабря загорелся автосервис на улице Вятской, 47.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Приокском районе Нижнего Новгорода. Утром 17 декабря загорелся автосервис на улице Вятской, 47.

