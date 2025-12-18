Оборудование загорелось на площадке ГК "Синтез ОКА" в Дзержинске

Фото:
На производственном объекте в Дзержинске произошел пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По данным управления, в ликвидации возгорания участвуют семь пожарных расчетов. Погибших и пострадавших нет. Пятеро человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.
"В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 8 квадратных метров. Проводится дальнейшее тушение" - сообщили в управлении.
После полной ликвидации пожара специалисты МЧС проведут проверку и установят причины происшествия.
В ГК "Синтез ОКА" сообщили, что хлопок и последующее возгорание произошли при выполнении ремонтных работ на остановленном оборудовании в одном из корпусов. Возгорание оперативно локализовали сотрудники ООО "Отряд пожарной охраны-2".
"Утечек и выбросов зафиксировано не было. Все технологические процессы на соседних установках были безопасно остановлены", - добавили в компании.
На месте создан оперативный штаб, который займется выяснением причин происшествия, оценкой ущерба и координацией работ по устранению последствий.
Ранее сообщалось о крупном пожаре в Приокском районе Нижнего Новгорода. Утром 17 декабря загорелся автосервис на улице Вятской, 47.
