Нижегородцы за неделю перевели мошенникам около 65 млн рублей Происшествия

За прошедшую неделю сотрудники органов внутренних дел Нижегородской области зафиксировали 85 преступлений, связанных с использованием различных мошеннических схем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Чаще всего злоумышленники действовали под предлогом "звонка от службы безопасности банка" — таких фактов зарегистрирован 41. Еще в 16 случаях речь шла о мошенничестве при онлайн-покупках, в 9 — о предложениях дополнительного заработка. Использовались и другие способы обмана. В общей сложности потерпевшие лишились почти 65 млн рублей.

Так, житель Сарова сообщил, что ожидал доставку заказа с маркетплейса, когда с ним связался неизвестный, представившийся курьером. Собеседник убедил мужчину, что для получения посылки необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Потерпевший выполнил просьбу, после чего ему поступил еще один звонок — на этот раз якобы от сотрудника кредитной организации. Звонивший заявил, что после общения с мошенниками банковские счета мужчины находятся под угрозой, и для сохранности средств их необходимо срочно перевести на "резервный счет". Введенный в заблуждение саровчанин на протяжении двух недель снимал со своих счетов накопления на общую сумму 7 млн рублей и переводил их на указанные злоумышленником банковские реквизиты.

А 41-летняя жительница Нижнего Новгорода рассказала, что в одном из популярных мессенджеров получила сообщение о продаже ели. Обсудив с продавцом условия сделки, женщина перевела 12 100 рублей в качестве оплаты через мобильное приложение банка на предоставленный номер счета. После получения денег "продавец" перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой обмана, нижегородка обратилась в правоохранительные органы.

Еще один случай произошел с жителем Нижнего Новгорода 2009 года рождения. Подростку в одном из мессенджеров неизвестные предложили делать ставки в онлайн-казино. В дальнейшем злоумышленник убедил юношу перевести деньги на несколько разных счетов. В результате школьник перечислил 56 903 рубля по переданным ему реквизитам. Когда он попытался вывести средства через приложение, ему поступило сообщение о необходимости оплаты штрафа. В этот момент подросток понял, что стал жертвой мошенников.

Ранее сообщалось, что водитель такси спас деньги 92-летней нижегородки от мошенников.