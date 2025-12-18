Кстовского рецидивиста с наркотиками поймали в Нижнем Новгороде Происшествия

Сотрудники шестого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Нижегородской области задержали 46-летнего кстовчанина, ранее неоднократно судимого, на улице Жукова в Нижнем Новгороде.

При появлении полицейских подозреваемый попытался избавиться от запрещённого вещества — он выбросил на землю два свёртка. Содержимое было изъято и направлено на экспертизу в криминалистический центр регионального главка МВД.

Анализ показал, что в свёртках находился метадон общей массой 0,815 грамма.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств. В случае признания вины ему может грозить до трёх лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что попытку сбыта 7 кг марихуаны пресекли в Нижнем Новгороде. Также стало известно о конфискации дома с нарколабораторией в Нижегородской области.