Кстовского рецидивиста с наркотиками поймали в Нижнем Новгороде

Сотрудники шестого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Нижегородской области задержали 46-летнего кстовчанина, ранее неоднократно судимого, на улице Жукова в Нижнем Новгороде.
При появлении полицейских подозреваемый попытался избавиться от запрещённого вещества — он выбросил на землю два свёртка. Содержимое было изъято и направлено на экспертизу в криминалистический центр регионального главка МВД.
Анализ показал, что в свёртках находился метадон общей массой 0,815 грамма.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств. В случае признания вины ему может грозить до трёх лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что попытку сбыта 7 кг марихуаны пресекли в Нижнем Новгороде. Также стало известно о конфискации дома с нарколабораторией в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+