Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
18 декабря 2025 11:49Кстовского рецидивиста с наркотиками поймали в Нижнем Новгороде
18 декабря 2025 08:00Нижегородцы за неделю перевели мошенникам около 65 млн рублей
17 декабря 2025 18:56Число убийств увеличилось на 6,5% в Нижегородской области в 2025 году
17 декабря 2025 18:30Семью на Бору проверят из-за насилия над детьми
17 декабря 2025 18:17Ford сбил двух 9-летних девочек в Дзержинске
17 декабря 2025 17:59На 7 лет отправили в колонию экс-главу вещевого управления Минобороны РФ
17 декабря 2025 17:31Экс-сотруднице нижегородского Росреестра дали 9 лет за крупные взятки
17 декабря 2025 16:32В Шахунье мужчина до смерти избил сожительницу
17 декабря 2025 15:48Число изнасилований в Нижегородской области снизилось на 24,6%
17 декабря 2025 15:12Суд разрешил изъятие имущества нижегородского бизнесмена Дзепы
Происшествия

Кстовского рецидивиста с наркотиками поймали в Нижнем Новгороде

18 декабря 2025 11:49 Происшествия
Кстовского рецидивиста с наркотиками поймали в Нижнем Новгороде

Сотрудники шестого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Нижегородской области задержали 46-летнего кстовчанина, ранее неоднократно судимого, на улице Жукова в Нижнем Новгороде.

При появлении полицейских подозреваемый попытался избавиться от запрещённого вещества — он выбросил на землю два свёртка. Содержимое было изъято и направлено на экспертизу в криминалистический центр регионального главка МВД.

Анализ показал, что в свёртках находился метадон общей массой 0,815 грамма.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств. В случае признания вины ему может грозить до трёх лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что попытку сбыта 7 кг марихуаны пресекли в Нижнем Новгороде. Также стало известно о конфискации дома с нарколабораторией в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наркотики Полиция
Поделиться:
Новости по теме
16 ноября 2025 15:19Полицейские поймали наркоторговца и его клиента в Нижнем Новгороде
15 ноября 2025 10:44Наркотики в чесноке пытались передать арестованному в ИВС Дзержинска
12 ноября 2025 10:15Полиция задержала нижегородца со спрятанными в носках наркотиками
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных