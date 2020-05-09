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Происшествия

Сергачская ЦРБ искусственно занижала статистику количества больных коронавирусом

21 мая 2020 12:56  [28] Происшествия

Сергачская ЦРБ искусственно занижала статистику количества больных коронавирусом. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники регионального УФСБ установили, что с апреля по май 2020 года главный врач ГБУЗ НО "Сергачская ЦРБ" Татьяна Кулуева давала указание своим подчиненным умышленно отбирать пробы биологических сред у граждан с нарушением установленного порядка, чтобы занизить статистические данные о количестве инфицированных Covid-19.

В результате установить точное число заразившихся стало невозможно, как и оказать инфицированным людям своевременную и исчерпывающую медицинскую помощь.

СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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