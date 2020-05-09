Wink и more.tv представят эксклюзивную премьеру концерта группы "ДДТ" и Юрия Шевчука Общество

Видеосервис Wink и more.tv представят эксклюзивную премьеру концерта группы "ДДТ" и Юрия Шевчука. Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома".

Телевизионную премьеру стадионного концерта группы "ДДТ" с программой "История Звука" можно посмотреть в видеосервисе Wink и на more.tv 22 мая с 15:00 мск.

Концерт группы "ДДТ" с программой "История Звука" состоялся в Москве 5 марта 2017 года при полном аншлаге. Тур "История Звука" длился более трех лет, всего музыканты дали более 100 концертов в разных странах, которые посетили полмиллиона зрителей.

"Весной 2020 года должен был начаться наш юбилейный "ДДТ-тур". Мы долго и упорно работали над новой программой, но коронавирус смешал все наши планы, вынудил перенести концерты на осень и будущий год. Понимаю, что сидеть в квартирах всем уже осточертело, но это когда-нибудь обязательно закончится. А пока давайте вспомним атмосферу настоящего стадионного концерта, где тысячи людей на время становятся одним целым. С радостью представляем вам концерт "История Звука", который состоялся три года назад в Москве в СК "Олимпийский". Дай всем Бог здоровья!", - пожелал лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук.

В телевизионной версии концерта "История Звука" обязательно прозвучат хиты группы "ДДТ" - "В последнюю осень", "Просвистела", "Дождь", "Родина", "Рожденный в СССР", "Это всё, что останется после меня" и другие композиции. В целом концерт представляет ретроспективу развития группы "ДДТ" и включает три блока из песен 1980-х, 1990-х и после 2000 года. Сам Юрий Шевчук так сформулировал идею тура: маленький рок-музыкант и история большой страны.