Последние новости рубрики Общество
21 мая 2020 14:32  [21] Wink и more.tv представят эксклюзивную премьеру концерта группы "ДДТ" и Юрия Шевчука
21 мая 2020 14:17  [49] Новая форма для заключения договора энергоснабжения запущена на сайте "ТНС энерго НН"
21 мая 2020 13:32  [123] "Ситуация с заболеваемостью COVID-19 начала стабилизироваться", - Давид Мелик-Гусейнов
21 мая 2020 13:19  [88] Более 250 нижегородских школ и детсадов отремонтируют к новому учебному году
21 мая 2020 12:13  [605] Нижний Новгород продолжает лидировать в регионе по числу заболевших коронавирусом
21 мая 2020 12:01  [95] Почти 30 нижегородских пожарных награждены за ликвидацию последствий взрывов на заводе "Кристалл"
21 мая 2020 11:36  [174] Еще четыре нижегородца умерли от COVID-19, увеличив число летальных исходов до 53
21 мая 2020 11:22  [126] Дзержинские депутаты положительно оценили работу по пресечению нарушений в сфере благоустройства
21 мая 2020 11:21  [515] Всего 7 413 человек: еще 204 нижегородца заразились COVID-19, но динамика снижается
21 мая 2020 09:36  [255] Более 163 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус, - Глеб Никитин
Общество

Wink и more.tv представят эксклюзивную премьеру концерта группы "ДДТ" и Юрия Шевчука

21 мая 2020 14:32  [21] Общество

Видеосервис Wink и more.tv представят эксклюзивную премьеру концерта группы "ДДТ" и Юрия Шевчука. Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома".

Телевизионную премьеру стадионного концерта группы "ДДТ" с программой "История Звука" можно посмотреть в видеосервисе Wink и на more.tv 22 мая с 15:00 мск.

Концерт группы "ДДТ" с программой "История Звука" состоялся в Москве 5 марта 2017 года при полном аншлаге. Тур "История Звука" длился более трех лет, всего музыканты дали более 100 концертов в разных странах, которые посетили полмиллиона зрителей.

"Весной 2020 года должен был начаться наш юбилейный "ДДТ-тур". Мы долго и упорно работали над новой программой, но коронавирус смешал все наши планы, вынудил перенести концерты на осень и будущий год. Понимаю, что сидеть в квартирах всем уже осточертело, но это когда-нибудь обязательно закончится. А пока давайте вспомним атмосферу настоящего стадионного концерта, где тысячи людей на время становятся одним целым. С радостью представляем вам концерт "История Звука", который состоялся три года назад в Москве в СК "Олимпийский". Дай всем Бог здоровья!", - пожелал лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук.

В телевизионной версии концерта "История Звука" обязательно прозвучат хиты группы "ДДТ" - "В последнюю осень", "Просвистела", "Дождь", "Родина", "Рожденный в СССР", "Это всё, что останется после меня" и другие композиции. В целом концерт представляет ретроспективу развития группы "ДДТ" и включает три блока из песен 1980-х, 1990-х и после 2000 года. Сам Юрий Шевчук так сформулировал идею тура: маленький рок-музыкант и история большой страны.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph