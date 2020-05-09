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Бизнес

Банк "Открытие" предложил клиентам МСБ пакет услуг "Большие планы"

21 мая 2020 17:49  [84] Бизнес

Банк "Открытие" разработал пакет услуг "Большие планы" для клиентов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Предложение предназначено для предпринимателей, совершающих большое количество рублевых платежей. Клиентам будет доступен бесплатный лимит переводов на счета физических лиц до 300 тысяч рублей и 30 бесплатных рублевых платежей в адрес юридических лиц.

Также в пакет услуг включен бесплатный выпуск бизнес-карты для снятия и внесения наличных средств. Предприниматели смогут снимать денежные средства через кассу с низкой комиссией – от 1%.

Клиенты банка по желанию могут воспользоваться основными сервисами и услугами банка: платежами, переводами, операциями с наличными, выпуском и обслуживанием карт для бизнеса, онлайн-бухгалтерией и другими. Также клиентам доступен полный функционал интернет- и мобильного банка "Бизнес-Портал": все онлайн-сервисы, включая оформление электронных справок и копий платежных поручений.

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