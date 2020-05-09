Воспитанник спортклуба Арзамасского приборостроительного завода завоевал серебро Кубка мира по фехтованию Спорт

Фото: пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода

Воспитанник спортклуба "Знамя" Арзамасского приборостроительного завода Кирилл Тюлюков завоевал серебро Кубка мира по фехтованию. Об этом сообщили в пресс-службе АО "АПЗ" по материалам Федерации фехтования России.

Международная федерация фехтования (FIE) объявила о закрытии сезона 2019/2020. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в нем не успели пройти несколько этапов Кубка мира, континентальные чемпионаты среди взрослых и среди молодежи (до 23 лет), не состоялось и первенство мира среди юниоров и кадетов.

По состоянию на 14 апреля определены лидеры в борьбе за эти трофеи. У юниоров по итогам прошедших этапов Кубка мира вторую позицию в списке сильнейших саблистов занимает Кирилл Тюлюков, уступив первое место фехтовальщику из Италии.

"И пусть это всего лишь положение лидеров, и официальные трофеи по итогам сезона 2019/2020 вручены не будут, мы гордимся заслуженными успехами нашего земляка, завоеванными несомненным талантом и упорным трудом", - отметили в пресс-службе АПЗ.

Напомним, Кирилл Тюлюков является воспитанником спортклуба "Знамя" Арзамасского приборостроительного завода, его наставники - тренеры высшей категории мастера спорта России Вадим Карпычев и Николай Хозин.