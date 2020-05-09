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Бизнес

Продолжается прием заявок от нижегородских предприятий на выплаты зарплат

22 мая 2020 16:00  [67] Бизнес

Продолжается прием заявок от нижегородских предприятий на выплаты зарплат по федеральным субсидиям. Об этом со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Безвозмездная финансовая помощь предусмотрена для почти 16,5 тысячи средних, малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

"600 миллионов рублей – общая сумма одобренных на сегодня заявок, эта цифра растет каждый день. Многие нижегородские предприниматели спрашивают, имеют ли право на выплаты из федерального бюджета ИП без наемных сотрудников. Эти предприниматели тоже могут получить федеральные субсидии. Кроме того, предприятия пострадавших отраслей имеют право и на выплаты из регионального бюджета", - пояснил Андрей Саносян.

Заместитель губернатора напомнил, что заявки на субсидии на выплату зарплат от компаний пострадавших отраслей принимает Федеральная налоговая служба. Документы можно подать в режиме онлайн на сайте налоговой инспекции через личный кабинет налогоплательщика или отправить по почте.

Более подробную информацию о порядке выплат можно узнать, пройдя по ссылке.

По словам Андрея Саносяна, на субсидии из областного бюджета на выплату зарплат уже одобрены заявки 4 086 нижегородцев, прием документов продолжается.

Напомним, губернатор Глеб Никитин расширил круг предпринимателей — получателей господдержки из регионального бюджета. В частности, бизнес теперь может получить субсидии на выплату зарплат и страховых взносов на 100% сотрудников, а также компенсации на оплату услуг ЖКХ. Перечень получателей субсидий дополнили социально ориентированными НКО и малыми и средними предприятиями из реестра социальных предпринимателей. Кроме того, финансовую помощь вправе получить индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников: они смогут заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в 11 248 рублей ежемесячно, или получить субсидии на выплату зарплат, страховых взносов и оплату услуг ЖКХ из регионального бюджета, как и другие малые и средние предприятия пострадавших отраслей.

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