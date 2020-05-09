Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 400 млн рублей Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты думы Нижнего Новгорода на заседании 27 мая внесли изменения в бюджет города, увеличив доходную и расходную части. Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", такое решение принято на заседании думы, которое прошло в формате видеоконференции.

Депутаты приняли решение увеличить доходы на 395 млн рублей – до 36 млрд 610,8 млн рублей, расходы – на 396 млн рублей – до 36 млрд 786,4 млн рублей. Дефицит бюджета при этом остался прежним - 175,6 млн рублей.

Увеличение доходов и расходов произошло, в том числе за счет межбюджетных трансфертов в сумме 395,6 млн рублей. Часть этих средств будет направлена на возмещение части затрат организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции: 87,8 млн рублей – на оплату труда работников, 33,1 млн рублей – на оплату коммунальных услуг. Самозанятые граждане получат 26,2 млн рублей.

Кроме того, 236,8 млн рублей из средств межбюджетных трансфертов будет направлено на сооружения для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводных станциях "Слудинская" и "Малиновая гряда". Еще 10 млн рублей предназначено для содержания насосных станций и очистных сооружений города во II половине 2020 года.

Помимо этого, учреждениям образования города предоставят 3,5 млн рублей, учреждениям культуры – 500 тысяч рублей.