Главе Нижнего Новгорода и депутатам Гордумы запретили принимать протокольные подарки Политика

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Депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили Порядок обращения с протокольными подарками. Такое решение было принято на заседании 27 мая 2020 года.

Документ разработан правовым управлением Гордумы. Согласно ему, депутаты городской Думы, работающие на постоянной основе, глава города и лица, замещающие муниципальные должности в контрольно-счетной палате, не имеют права получать вознаграждения и подарки от физических и юридических лиц.

Подарки, полученные на протокольных мероприятиях и в служебных командировках, признаются собственностью муниципалитета и передаются в администрацию города или в городскую Думу.

После того, как орган местного самоуправления определит стоимость подаренного предмета, будет принято решение о его возможном использовании или реализации, подарок можно выкупить.

СПРАВКА:

В соответствии с федеральным законодательством, лица, замещающие муниципальные должности, не вправе получать от физических и юридических лиц подарки в связи с выполнением служебных обязанностей, стоимость которых превышает 3 тысяч рублей.