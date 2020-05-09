Главе Нижнего Новгорода и депутатам Гордумы запретили принимать протокольные подарки

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Депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили Порядок обращения с протокольными подарками. Такое решение было принято на заседании 27 мая 2020 года.
Документ разработан правовым управлением Гордумы. Согласно ему, депутаты городской Думы, работающие на постоянной основе, глава города и лица, замещающие муниципальные должности в контрольно-счетной палате, не имеют права получать вознаграждения и подарки от физических и юридических лиц.
Подарки, полученные на протокольных мероприятиях и в служебных командировках, признаются собственностью муниципалитета и передаются в администрацию города или в городскую Думу.
После того, как орган местного самоуправления определит стоимость подаренного предмета, будет принято решение о его возможном использовании или реализации, подарок можно выкупить.
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В соответствии с федеральным законодательством, лица, замещающие муниципальные должности, не вправе получать от физических и юридических лиц подарки в связи с выполнением служебных обязанностей, стоимость которых превышает 3 тысяч рублей.
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