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Общество

Нижегородские деятели культуры получили госнаграды РФ

27 мая 2020 16:27  [270] Общество

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал распоряжение "О поощрении" и Указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации" двух нижегородских деятелей культуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Благодарность президента РФ за заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность объявлена главному редактору литературно-художественного журнала "Вертикаль. XXI век"" Валерию Сдобнякову. Орден Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присужден директору Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева Игорю Кораллову.

"Поздравляю Валерия Сдобнякова и Игоря Кораллова со столь важной оценкой их профессиональной деятельности. От имени президента и правительства РФ им будут вручены государственные награды за вклад в развитие культуры и искусств России. Эти нижегородцы – гордость не только нашего региона, но и всего государства. Их награды - честь для Нижегородской области", - сказал губернатор региона Глеб Никитин.

СПРАВКА:
Валерий Викторович Сдобняков родился 14 июля 1957 года в Красноярском крае. Окончил Российский государственный торгово-экономический университет по специальности "Экономика торговли". С 2001 года – главный редактор литературно-художественного журнала "Вертикаль. XXI век". Журнал отмечен премией Нижегородской области имени М. Горького (2004) и Всероссийской премией Александра Невского (2015), многими другими наградами. В 2012 году избран председателем правления Нижегородской областной общероссийской общественной организации "Союз писателей России" (переизбран в 2017 году).

Игорь Владимирович Кораллов родился 8 июня 1958 года в Горьком. Профессор кафедры медных духовых и ударных инструментов Нижегородской государственной консерватории им.М.И.Глинки, заслуженный артист РФ, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Окончил Горьковское музыкальное училище имени М.А. Балакирева по специальности "Ударные инструменты", Горьковскую государственную консерваторию имени М.И. Глинки, совершенствовал исполнительское и педагогическое мастерство в аспирантуре Российской академии музыки имени Гнесиных. С 1986 года И.В. Кораллов работает на кафедре медных и ударных инструментов Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. В 2005 году ему присвоено ученое звание профессора. Создатель уникальной педагогической школы исполнительства на ударных инструментах, которая по праву может быть названа одной из лучших в России.

В 2012 году Игорь Владимирович был назначен на должность директора Нижегородского музыкального колледжа имени Балакирева. За большой вклад в развитие музыкального искусства неоднократно награжден благодарственными письмами и почетными грамотами представителя Президента РФ в ПФО, губернатора, Законодательного собрания, министерства культуры Нижегородской области, городской думы, администрации и департамента культуры Нижнего Новгорода.

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