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Политика

Глеб Никитин отдал свой голос за участника предварительного голосования "Единой России"

27 мая 2020 18:08  [291] Политика
Глеб Никитин голосует

Глеб Никитин голосует

Фото: пресс-служба правительства региона

Секретарь НРО "Единой России", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в предварительном голосовании партии. Он отдал свой голос за участника процедуры в Нижегородском районе областного центра.

"В единый день голосования, который пройдет в сентябре, мы избираем полностью новый состав городской думы Нижнего Новгорода. Это важнейшее событие и для административного центра, и для партии "Единая Россия". Наша партия традиционно выбирает своих кандидатов, которые будут участвовать в выборах, через предварительное голосование, то есть с учетом мнения жителей, что для нас особенно важно. Обычно процедура проходила очно, но в условиях пандемии были разработаны механизмы, которые позволяют голосовать дистанционно, но с полной гарантией учета каждого голоса", - сказал Глеб Никитин.

По его словам, на сайте предварительного голосования сейчас зарегистрировано более 46 тысяч избирателей, что является очень хорошим показателем. И в настоящий момент более 20 тысяч нижегородцев уже проголосовали.

"Напомню, что у нас будет разыгрываться 35 мандатов в думе Нижнего Новгорода. При этом кандидатов у "Единой России" на данный момент 96. Я бы хотел попросить нижегородцев отнестись к этой процедуре максимально серьезно. Вы можете собрать любую информацию о выставившихся кандидатах. Многие участники предварительного голосования являются действующими депутатами. Вспомните о том, как они работали все эти годы, как часто вы их видели на своих округах и насколько активная у них позиция. Очень рассчитываю на поддержку нижегородцев. И тогда те кандидатуры, которые мы выберем, будут уже отражать мнение жителей, и мы будем уверены, что на основном голосовании в сентябре получим вашу поддержку", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, 25 мая в Нижнем Новгороде стартовало предварительное голосование "Единой России" по определению кандидатов от партии на очередные выборы депутатов городской думы, которые состоятся в сентябре 2020 года.

Для участия в предварительном голосовании партии зарегистрированы 96 человек. Принять участие в голосовании могут все совершеннолетние жители Нижнего Новгорода, зарегистрированные в областном центре. Для этого необходимо зайти на сайт pg.er.ru, пройти процедуру регистрации и отдать свой голос за понравившегося кандидата на своем избирательном округе. Нижегородцы могут голосовать круглосуточно с 25 по 31 мая.

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