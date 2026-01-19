Нижегородцев предупредили о новой мошеннической схеме с просьбой перезвонить Происшествия

Нижегородцев предупредили о новом способе обмана через электронную почту: неизвестные массово отправляют письма с просьбой связаться с ними по указанному телефону.

В частности, о таком виде мошенничества сообщили специалисты Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-технологических ресурсов МВД России.

Пример подобного письма, распространённого преступниками, опубликовало ведомство.

Сообщение выглядит как уведомление от официального сайта "Госуслуги", утверждая, что возникшие трудности препятствуют дальнейшему использованию электронного адреса, и предлагают позвонить в техническую поддержку для разрешения вопроса. Дополнительно мошенники пытаются убедить жертву обновить почтовый ящик, одновременно предупреждая её не раскрывать третьим лицам коды подтверждения, полученные через СМС.

Однако вся представленная информация носит ложный характер. Преступники умело маскируют своё послание, имитируя известные бренды и персонализируя обращения к пользователям, что создаёт иллюзию подлинности, отметили эксперты МВД.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе мошенники обманули местную жительницу на 2 млн рублей. А 55-летний житель Нижнего Новгорода поверил аферистам и передал им 6 млн рублей.