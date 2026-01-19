Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 января 2026 20:19Нижегородцев предупредили о новой мошеннической схеме с просьбой перезвонить
19 января 2026 19:29Сотрудника ИК-20 в Нижегородской области арестовали за взятки
19 января 2026 18:50Гибель слесаря в Нижнем Новгороде обернулась уголовным делом
19 января 2026 17:29Слесарь погиб от удара стремянки на нижегородском заводе "Сокол"
19 января 2026 17:12Щербак уволился из "Атомстройэкспорта", став фигурантом уголовного дела
19 января 2026 16:00Троих нижегородцев осудят за хищение 2,5 млн рублей у РЖД
19 января 2026 14:56Стройку в Павловском районе приостановили из-за нарушения миграционных правил
19 января 2026 14:33Озвучены подробности уголовного дела экс-замглавы Сарова Михаила Щербака
19 января 2026 09:37Подросток залез на поезд в нижегородском метро ради эффектного фото
19 января 2026 09:12Преступность в Нижегородской области снизилась на 2,4% в 2025 году
Происшествия

Нижегородцев предупредили о новой мошеннической схеме с просьбой перезвонить

19 января 2026 20:19 Происшествия
Нижегородцев предупредили о новой мошеннической схеме с просьбой перезвонить

Нижегородцев предупредили о новом способе обмана через электронную почту: неизвестные массово отправляют письма с просьбой связаться с ними по указанному телефону.

В частности, о таком виде мошенничества сообщили специалисты Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-технологических ресурсов МВД России.

Пример подобного письма, распространённого преступниками, опубликовало ведомство.

Сообщение выглядит как уведомление от официального сайта "Госуслуги", утверждая, что возникшие трудности препятствуют дальнейшему использованию электронного адреса, и предлагают позвонить в техническую поддержку для разрешения вопроса. Дополнительно мошенники пытаются убедить жертву обновить почтовый ящик, одновременно предупреждая её не раскрывать третьим лицам коды подтверждения, полученные через СМС.

Однако вся представленная информация носит ложный характер. Преступники умело маскируют своё послание, имитируя известные бренды и персонализируя обращения к пользователям, что создаёт иллюзию подлинности, отметили эксперты МВД.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе мошенники обманули местную жительницу на 2 млн рублей. А 55-летний житель Нижнего Новгорода поверил аферистам и передал им 6 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Интернет МВД Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
14 января 2026 18:02Нижегородцев предупредили о новой схеме украинских мошенников с "Госуслугами"
13 января 2026 19:39Нижегородцы обеднели почти на 19 млн рублей в праздники
12 января 2026 16:40Мошенники обманули жительницу Арзамаса почти на миллион рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных