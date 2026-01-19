Троих нижегородцев осудят за хищение 2,5 млн рублей у РЖД Происшествия

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о хищении более 2,5 млн рублей у железнодорожной компании, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Фигурантами стали трое местных жителей, которым вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год они вступили в сговор с начальником Дистанции инженерных сооружений Горьковской железной дороги — подразделения ОАО "РЖД".

В рамках преступной схемы обвиняемые заключали фиктивные договоры на выполнение работ по уборке вагонов и объектов инфраструктуры. На бумаге услуги оказывались, однако в реальности никаких работ не проводилось. Средства, поступившие в качестве оплаты, участники схемы делили между собой.

В результате действий обвиняемых компании "РЖД" был нанесён ущерб, превышающий 2,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Канавинский районный суд для рассмотрения по существу.

Материалы в отношении начальника железнодорожного подразделения выделены в отдельное производство. Его уголовное дело пока находится в стадии расследования.

