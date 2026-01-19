Гибель слесаря в Нижнем Новгороде обернулась уголовным делом Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде по факту гибели слесаря. Инцидент произошёл 16 января 2026 года во время выполнения производственных работ.

По информации регионального управления Следственного комитета России, на мужчину упала лестница. Он получил тяжёлые травмы и был срочно доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался.

Следственным отделом по Московскому району Нижнего Новгорода расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 Уголовного кодекса РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время сотрудники СК проводят необходимые следственные мероприятия. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе, возможные нарушения правила техники безопасности.

Особое внимание правоохранители обратят на действия должностных лиц, ответственных за организацию охраны труда на производстве. По результатам расследования будет дана правовая оценка их поступкам.

