Щербак уволился из "Атомстройэкспорта", став фигурантом уголовного дела

Бывший замглавы администрации Сарова и директор по капитальному строительству компании "Атомстройэкспорт" Михаил Щербак уволился по собственному желанию. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".
Напомним, 16 января стало известно, что Щербака обвиняют в финансировании экстремистской деятельности. ФСБ опубликовала кадр его задержания.
По версии следствия, он знал о запрете деятельности организации, в адрес которой был совершен перевод, однако это его не остановило.
Как уточнил адвокат Михаила Щербака, речь идет о перечислении 500 рублей в адрес Фонда* борьбы с коррупцией в ноябре 2021 года.
На данный момент Щербак находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что физик-ядерщик из Сарова получил 18 лет за перевод средств террористическим организациям.
* ФБК признан экстремистской и нежелательной организацией, а также иностранным агентом. Запрещен в России и ликвидирован.
