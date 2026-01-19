Щербак уволился из "Атомстройэкспорта", став фигурантом уголовного дела Происшествия

Фото: УФСБ России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Бывший замглавы администрации Сарова и директор по капитальному строительству компании "Атомстройэкспорт" Михаил Щербак уволился по собственному желанию. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

Напомним, 16 января стало известно, что Щербака обвиняют в финансировании экстремистской деятельности. ФСБ опубликовала кадр его задержания.

По версии следствия, он знал о запрете деятельности организации, в адрес которой был совершен перевод, однако это его не остановило.

Как уточнил адвокат Михаила Щербака, речь идет о перечислении 500 рублей в адрес Фонда* борьбы с коррупцией в ноябре 2021 года.

На данный момент Щербак находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что физик-ядерщик из Сарова получил 18 лет за перевод средств террористическим организациям.

* ФБК признан экстремистской и нежелательной организацией, а также иностранным агентом. Запрещен в России и ликвидирован.