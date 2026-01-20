У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Экс-начальника парашютной службы в Нижнем Новгороде осудили за мошенничество

В Нижнем Новгороде вынесен приговор бывшему начальнику парашютно-спасательной службы летно-испытательной базы, обвиненному в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. 

Как установило следствие, с января 2017 по декабрь 2019 года он систематически составлял и подписывал подложные справки о количестве совершенных парашютных прыжков. В документах указывались заведомо недостоверные сведения — общее число прыжков было завышено на 468.

На основании этих ложных данных бухгалтерия готовила платежные документы, которые утверждало руководство. После этого людям начисляли и выплачивали деньги за прыжки, которых на самом деле не было.

В итоге обвиняемый присвоил себе и третьим лицам 2 234 820 рублей, причинив госпредприятию, в котором работал, ущерб в особо крупном размере.

Преступная схема была выявлена сотрудниками нижегородской полиции совместно с региональным УФСБ. Уголовное дело расследовалось по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

С целью обеспечения возмещения ущерба следствием был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 1 902 000 рублей.

Московский районный суд приговорил 75-летнего мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что троих нижегородцев будут судить за хищение 2,5 млн рублей у РЖД. 

