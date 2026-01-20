Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
20 января 2026 10:54Саровчанин получил штраф в 350 тысяч рублей за донат экстремистам
20 января 2026 10:42Прокуратура конфисковала квартиру и Audi у нижегородского инспектора ГИБДД
20 января 2026 09:50Экс-начальника парашютной службы в Нижнем Новгороде осудили за мошенничество
19 января 2026 20:19Нижегородцев предупредили о новой мошеннической схеме с просьбой перезвонить
19 января 2026 19:29Сотрудника ИК-20 в Нижегородской области арестовали за взятки
19 января 2026 18:50Гибель слесаря в Нижнем Новгороде обернулась уголовным делом
19 января 2026 17:29Слесарь погиб от удара стремянки на нижегородском заводе "Сокол"
19 января 2026 17:12Щербак уволился из "Атомстройэкспорта", став фигурантом уголовного дела
19 января 2026 16:00Троих нижегородцев осудят за хищение 2,5 млн рублей у РЖД
19 января 2026 14:56Стройку в Павловском районе приостановили из-за нарушения миграционных правил
Происшествия

Саровчанин получил штраф в 350 тысяч рублей за донат экстремистам

20 января 2026 10:54 Происшествия
Саровчанин получил штраф в 350 тысяч рублей за донат экстремистам

Житель Сарова признан виновным в финансировании экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области. 

По данным силовиков, противник российской власти и сторонник политизированной экстремистской организации перевел деньги на иностранные банковские счета запрещенной структуры. 

В СК завели и расследовали уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. 

Приговором суда осужденному назначен штраф в 350 тысяч рублей. 

Напомним, на днях в Нижнем Новгороде был задержан экс-заммэра Сарова Михаил Щербак. Его обвиняют в финансировании экстремистском ФБК*. Кадры задержания можно посмотреть здесь. До возбуждения уголовного дела Щербак занимал пост директора по строительству "Атомстройэкспорта". Но, как выяснило НИА "Нижний Новгород", он уволился. 

Также сообщалось, что физик-ядерщик из Сарова получил 18 лет колонии за государственную измену. 

* Организация (ныне ликвидированная) признана экстремистской и нежелательной, а также иноагентом. Запрещена в России. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Саров ФСБ Экстремизм
Поделиться:
Новости по теме
06 ноября 2025 15:21ФСБ задержала нижегородца за призывы к терроризму
23 октября 2025 18:23Нижегородцу дали 8 лет за экстремизм, грабеж и вымогательство
21 октября 2025 16:07Саровчанина оштрафовали за финансирование экстремистской организации
08 октября 2025 13:3919-летнего нижегородца наказали за экстремистскую наклейку на авто
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных