Саровчанин получил штраф в 350 тысяч рублей за донат экстремистам

Житель Сарова признан виновным в финансировании экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.
По данным силовиков, противник российской власти и сторонник политизированной экстремистской организации перевел деньги на иностранные банковские счета запрещенной структуры.
В СК завели и расследовали уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ.
Приговором суда осужденному назначен штраф в 350 тысяч рублей.
Напомним, на днях в Нижнем Новгороде был задержан экс-заммэра Сарова Михаил Щербак. Его обвиняют в финансировании экстремистском ФБК*. Кадры задержания можно посмотреть здесь. До возбуждения уголовного дела Щербак занимал пост директора по строительству "Атомстройэкспорта". Но, как выяснило НИА "Нижний Новгород", он уволился.
Также сообщалось, что физик-ядерщик из Сарова получил 18 лет колонии за государственную измену.
* Организация (ныне ликвидированная) признана экстремистской и нежелательной, а также иноагентом. Запрещена в России.
