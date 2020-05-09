"Электронное голосование – большой шаг навстречу будущему", - Вадим Булавинов Политика

Депутат Госдумы от Нижегородской области Вадим Булавинов принял участие в предварительном голосовании "Единой России". Свой голос он отдал за одного из кандидатов Нижегородского района

"Мы уже давно вступили в эру цифровых технологий, интернет стал частью нашей жизни, даже еду или другие товары можно заказать с помощью телефона, не выходя из дома. Но, проведение голосования в электронном виде, немного другая история, более сложная. Главное для этой процедуры – ее безопасность и честность", - сказал депутат.

Процедура предварительного голосования стартовала 25 мая и завершится 31 мая 2020 года. Ее цель – определить кандидатов, которые будут представлены партией на выборах в депутаты думы Нижнего Новгорода в Единый день голосования. Особенностью этого предварительного голосования стало его проведение в электронном виде.

"Не думаю, что именно это предварительное голосование проходило бы в таком формате, если бы не ситуация с коронавирусом. Но проблема требовала современного решения, и его удалось найти. Регистрация через Госуслуги позволила сделать систему прозрачной и исключить появление "мертвых душ". Чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов, достаточно оказалось планшета или компьютера и выхода в интернет. У меня на весь процесс ушло не более двадцати минут, из которых большую часть времени я изучал представленных кандидатов", - пояснил парламентарий.

Он добавил, что голосование в привычном виде сейчас недопустимо и невозможно, это большой риск. Но и перенести этот важнейший этап нельзя, потому что Единый день голосования состоится уже в сентябре. Переход к электронному голосованию стал вынужденной мерой в условиях пандемии, но оказался большим шагом навстречу будущему.

Напомним, для участия в предварительном голосовании партии по отбору кандидатов, которых "Единая Россия" выдвинет на выборы депутатов городской Думы Нижнего Новгорода в сентябре, зарегистрированы 96 человек.

Принять участие в голосовании могут все совершеннолетние жители Нижнего Новгорода, зарегистрированные в областном центре. Для этого необходимо зайти на сайт pg.er.ru, пройти процедуру регистрации и отдать свой голос за понравившегося кандидата на своем избирательном округе.