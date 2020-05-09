Эксперимент со сплавом проходит на Арзамасском приборостроительном заводе им. Пландина Общество

на фото зам. главного металлурга Сергей Смыслов, инженер-технолог цеха №68 Александр Чернигин, формовщик Владимир Бахилин.

На Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина в цехе №68 идет освоение литья из нового трёхкомпонентного сплава ВАЛ 14. Полученные детали будут использоваться при сборке одного из специзделий, рассказали в преес-службе предприятия.

Уже проведены две экспериментальные плавки, получены положительные результаты. Идёт отработка литниково-питающей системы для детали.

"Сплав очень сложен в приготовлении. Необходимо строго соблюдать температурный режим, временной интервал, очередность ввода компонентов в расплав и точный вес шихты лигатур, иначе в химический состав «не попасть» – а это брак всей плавки", - сказал заместитель главного металлурга предприятия Сергей Смыслов.

Свои нюансы есть и при проектировании оснастки, и при изготовлении отливки. Необходимо предусматривать очередность ввода компонентов в расплав, рассредоточенный подвод металла в форму, заливку расплава производить при минимальной температуре.

"Впереди нас ждет отработка техпроцесса изготовления отливок, их механообработки, а также работы по обеспечению стабильности качества литья, – добавил начальник цеха №68 Сергей Беспалов.

Внедрение сплава ВАЛ 14 и изготовление отливок из него позволят сократить затраты на приобретение данных изделий у сторонних предприятий, отметили в пресс-службе завода.

СПРАВКА:

Высокопрочный и жаропрочный сплав ВАЛ 14 обладает отличной коррозионной стойкостью, прочностью, высокими пластическими характеристиками. Применяется для изготовления высоконагружаемых деталей, работающих при температурах от – 300о до + 350о градусов в условиях больших динамических и вибрационных нагрузок. В его состав входят лигатуры алюминия с содержанием меди, марганца, титана и циркония. Необходимым условием является технологическая добавка кадмия и фторцирконата калия.