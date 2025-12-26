Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Нижегородцам рассказали, как правильно выбрать сладкий новогодний подарок

Нижегородцам рассказали, как правильно выбрать сладкий новогодний подарок

Региональное управление Роспотребнадзора напомнило жителям Нижегородской области о правилах выбора безопасных сладких подарков для детей к Новому году. Специалисты ведомства подчеркнули: важно учитывать не только вкус, но и качество продукции.

Покупать новогодние подарки рекомендуется исключительно в официальных торговых точках — магазинах, супермаркетах и на сертифицированных рынках. Приобретение сладостей с рук или в сомнительных местах может привести к покупке некачественного или просроченного товара.

Специалисты советуют при выборе подарка внимательно изучить информацию на упаковке.

Обязательные данные включают:

  • полное название набора,
  • подробный перечень входящих в состав продуктов,
  • дату изготовления и срок годности (определяется по самому скоропортящемуся компоненту),
  • условия хранения,
  • сведения о производителе или импортере,
  • пищевую ценность,
  • информацию о наличии ГМО,
  • знак обращения на рынке государств Таможенного союза.
  • По требованию покупателя продавец обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции — декларации соответствия и накладные.

Особое внимание Роспотребнадзор рекомендует уделить составу. Предпочтение стоит отдавать шоколадным, желейным, вафельным конфетам, зефиру, пастиле, мармеладу, галетному печенью и пряникам. Допускается использование натуральных красителей и ароматизаторов. 

При этом не рекомендуется включать в детские подарки изделия с содержанием алкоголя, карамель и леденцы, продукты с множеством пищевых добавок (консерванты, синтетические красители, усилители вкуса, гидрогенизированные жиры), а также сильные аллергены — арахис и ядра абрикосовой косточки.

Одним из самых безопасных вариантов специалисты называют самостоятельную сборку подарка из проверенных сладостей, которые нравятся ребёнку. Такой набор можно дополнительно красиво упаковать.

После покупки важно соблюдать условия хранения, указанные на упаковке — чаще всего это прохладное и сухое место.

Ранее заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по Нижегородской области Елена Кочуро рассказала, как правильно выбрать икру к новогоднему столу, а также о том, сколько можно хранить оливье и другие блюда. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных