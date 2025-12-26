НГТУ откроет комнату матери и ребенка в Верхних Печерах Общество

В НГТУ имени Р.Е. Алексеева заработает вторая комната матери и ребенка. Как сообщает ИА "НТА-Приволжье", она будет расположена в учебном корпусе №6 в районе Верхние Печеры.

Новая площадка создается в рамках федеральной программы "Помоги маме учиться", инициированной Министерством науки и высшего образования РФ. Первая такая комната в структуре НГТУ была открыта 16 декабря в Дзержинском политехническом институте — филиале университета.

По информации вуза, в настоящее время в НГТУ обучаются 38 студентов, воспитывающих детей в возрасте до 7 лет. Кроме того, среди преподавателей и сотрудников числятся 325 человек, у которых также есть дети этой возрастной категории.

Результаты недавнего социологического опроса показали, что комнаты матери и ребенка востребованы для кратковременного использования — например, для кормления, переодевания или отдыха.

Подобные пространства уже действуют в других высших учебных заведениях региона. Так, в ННГУ имени Лобачевского комната матери и ребенка находится в студенческом городке и работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Ей могут пользоваться студентки и молодые сотрудницы с детьми от 3 месяцев до 7 лет.

В планах — открыть аналогичную комнату в Арзамасском филиале ННГУ. Реализация проекта будет осуществляться за счет грантов и собственных средств вуза.

В других нижегородских университетах вопрос создания таких пространств пока находится на стадии обсуждения.

Ранее сообщалось, что нижегородским студенткам в несколько раз увеличили пособие по беременности.