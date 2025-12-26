Около 400 единиц техники убирают снег в Нижнем Новгороде

Фото:
Коммунальные службы Нижнего Новгорода продолжают устранять последствия сильного снегопада, который начался в городе накануне вечером.
По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации, к работам привлечено около 400 единиц специализированной техники.
Как отметили в ведомстве, 25 декабря дорожные службы были приведены в режим повышенной готовности и начали обработку основных городских магистралей.
"Согласно прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в ближайшие дни. В связи с этим дорожные службы продолжают работать круглосуточно. Благодаря своевременным мерам, утром не наблюдалось увеличения количества заторов и дорожно-транспортных происшествий. Уровень загруженности на дорогах в часы пик оценивался в 6–7 баллов", — сообщили в ведомстве.
Контроль за уборкой снега в районах города ведётся на уровне глав администраций. Особое внимание уделяется расчистке придомовых территорий.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде был разработан план уборки улиц в зимний период. А мэр Юрий Шалабаев в середине декабря остался недоволен тем, как убирают снег во дворах.
