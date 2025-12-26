Последние выходные года в Нижнем Новгороде будут пасмурными и со снегом

Фото:
В последние выходные декабря в Нижнем Новгороде сохранится холодная и облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах от -4 до -6 градусов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".
В субботу, 27 декабря, синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег в течение всего дня. Днем столбики термометров опустятся до -5.
В воскресенье, 28 декабря, осадков не ожидается, однако небо останется затянутым облаками. В дневные часы температура повысится до -4, а к вечеру вновь опустится до -6.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в январе в Нижегородской области.
