Последние выходные года в Нижнем Новгороде будут пасмурными и со снегом

26 декабря 2025 10:51 Общество
Фото: Кира Мишина

В последние выходные декабря в Нижнем Новгороде сохранится холодная и облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах от -4 до -6 градусов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

В субботу, 27 декабря, синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег в течение всего дня. Днем столбики термометров опустятся до -5.

В воскресенье, 28 декабря, осадков не ожидается, однако небо останется затянутым облаками. В дневные часы температура повысится до -4, а к вечеру вновь опустится до -6.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в январе в Нижегородской области.

