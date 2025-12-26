Стало известно, как будут ходить нижегородские автобусы в новогоднюю ночь Общество

В новогоднюю ночь общественный транспорт Нижнего Новгорода будет работать дольше обычного, сообщили в ЦРТС.

Нижегородцы и гости города смогут воспользоваться транспортом до 2:30 1 января. Это касается трамваев маршрутов №№ 2, 5, 6, 7 и 8, троллейбусов №№ 1, 5 и 10, а также электробусов №№ Э-4, Э-9, Э-12, Э-14, Э-17 и Э-31.

Также до половины третьего ночи будут курсировать автобусы по маршрутам №№ 3, 10, 15, 26, 40, 43, 48, 61, 71 и 72.

Кроме того, по решению дептранса, нижегородский метрополитен будет работать до 2:00.

